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1 час назад

В Австралии высказались о наказании отца Джоковича за фото с флагом РФ

Елена Прошина

Федерация тенниса Австралии не будет наказывать отца сербского теннисиста Новака Джоковича Срджана за фотографию с флагом России, заявил исполнительный директор организации Крейг Тайли. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Tennis Up to Date.

В Австралии высказались о наказании отца Джоковича за фото с флагом РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Джокович-старший не нарушил правила проведения Australian Open. При этом он уточнил, что отец спортсмена должен будет сделать заявление из-за своего поступка.

«Это было непреднамеренно, и я согласен с ним, что это не было направлено на причинение кому-либо вреда», — заявил Тайли.

Сам Срджан Джокович заявил, что не планировал становиться участником скандала. По его словам, он праздновал победу сына и из-за этого сфотографировался с фанатами. Из-за инцидента мужчина пропустил полуфинал и финал Australian Open с участием сына.

Напомним, в четвертьфинале Australian Open Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублевым. После матча его отец сфотографировался вместе с российскими и сербскими болельщиками, демонстрировавшими российский флаг с изображением президента РФ Владимиром Путиным.

Теннис,Срджан Джокович,Андрей Рублев,Владимир Путин,
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