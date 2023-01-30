В Австралии высказались о наказании отца Джоковича за фото с флагом РФ

Федерация тенниса Австралии не будет наказывать отца сербского теннисиста Новака Джоковича Срджана за фотографию с флагом России, заявил исполнительный директор организации Крейг Тайли. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Tennis Up to Date.

По его словам, Джокович-старший не нарушил правила проведения Australian Open. При этом он уточнил, что отец спортсмена должен будет сделать заявление из-за своего поступка.

«Это было непреднамеренно, и я согласен с ним, что это не было направлено на причинение кому-либо вреда», — заявил Тайли.

Сам Срджан Джокович заявил, что не планировал становиться участником скандала. По его словам, он праздновал победу сына и из-за этого сфотографировался с фанатами. Из-за инцидента мужчина пропустил полуфинал и финал Australian Open с участием сына.