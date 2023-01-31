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4 часа назад

«Почему я выгляжу как Каспер Рууд?» Азаренко — о своём внешнем виде в компьютерной игре

Чемпионат.com

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко с юмором отреагировала на свой внешний вид в компьютерной игре Matchpoint — Tennis Championships.

Азаренко возмущена своим образом в компьютерной игре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теннисистка сделала репост одного из пользователей соцсетей, который выложил скриншот модели Азаренко в симуляторе. Творение разработчиков явно не пришлось спортсменке по вкусу.

«Это ужасно. Почему я выгляжу как Каспер Рууд?», — написала Азаренко.

Соцсети

Норвежский теннисист отреагировал на этот пост.

«Форхенд уровня 80 и бэкхенд уровня 90? Это не могу быть я...» — написал Рууд.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Виктория Азаренко дошла до полуфинала, в котором уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Теннис,Елена Рыбакина,Виктория Азаренко,
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