Азаренко возмущена своим образом в компьютерной игре

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко с юмором отреагировала на свой внешний вид в компьютерной игре Matchpoint — Tennis Championships.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Теннисистка сделала репост одного из пользователей соцсетей, который выложил скриншот модели Азаренко в симуляторе. Творение разработчиков явно не пришлось спортсменке по вкусу.

«Это ужасно. Почему я выгляжу как Каспер Рууд?», — написала Азаренко.

Соцсети

Норвежский теннисист отреагировал на этот пост.

«Форхенд уровня 80 и бэкхенд уровня 90? Это не могу быть я...» — написал Рууд.