Россиянка выиграла престижный юношеский турнир во Франции

В финале 14-летняя Анна Пушкарёва (5) обыграла румынскую теннисистку Джулией Сафиной Попа со счётом 7:5, 6:1. Отметим, что в полуфинальном матче Анна одержала победу над первым номером посева, россиянкой Ксенией Ефремовой – 6:0, 6:2.