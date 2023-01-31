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44 минуты назад

Россиянка Анна Пушкарёва выиграла престижный юношеский турнир во Франции

Чемпионат.com

Российская теннисистка Анна Пушкарёва стала победительницей престижного юношескего турнира Les Petits As проходящего в Тарбе (Франция).

Россиянка выиграла престижный юношеский турнир во Франции
Фото: ТАССТАСС

В финале 14-летняя Анна Пушкарёва (5) обыграла румынскую теннисистку Джулией Сафиной Попа со счётом 7:5, 6:1. Отметим, что в полуфинальном матче Анна одержала победу над первым номером посева, россиянкой Ксенией Ефремовой – 6:0, 6:2.

В разное время Les Petits As выиграли такие теннисисты, как бельгийка Ким Клейстерс, канадка Бьянка Андрееску, латвийка Елена Остапенко, испанцы Рафаэль Надаль и Хуан-Карлос Ферреро, француз Ришар Гаске. Из российских теннисистов этот турнир выиграли Александр Красноруцкий (обыграл в финале британца Энди Маррея), Анна Курникова, Динара Сафина, Дарья Гаврилова, Анастасия Потапова и другие.

Теннис,Ксения Ефремова,Бьянка Андрееску,Анастасия Потапова,Динара Сафина,Ришар Гаске,Ким Клейстерс,Рафаэль Надаль,Дарья Гаврилова,Анна Курникова,Елена Остапенко,
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