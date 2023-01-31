Савиных выбыла с турнира в Таиланде в первом круге

Российская теннисистка Валерия Савиных (230-я ракетка мира) проиграла японке Нао Хибино (139-я ракетка мира) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Нао Хибино одержала уверенную победу со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Савиных ни одного эйса, одна двойная ошибка, ни одного реализованного брейк-пойнта из одного возможного. Хибино ни разу подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из 13 возможных.