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41 минуту назад

Россиянка Валерия Савиных не смогла пройти во второй круг турнира в Таиланде

Чемпионат.comиещё 1

Российская теннисистка Валерия Савиных (230-я ракетка мира) проиграла японке Нао Хибино (139-я ракетка мира) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Савиных выбыла с турнира в Таиланде в первом круге
Фото: соцсетисоцсети

Нао Хибино одержала уверенную победу со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Савиных ни одного эйса, одна двойная ошибка, ни одного реализованного брейк-пойнта из одного возможного. Хибино ни разу подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из 13 возможных.

Во втором круге турнира Хибино встретится с победительницей пары Энь Шо Лян (Китайский Тайбэй) — Марта Костюк (Украина). Турнир продлится до 5 февраля. Призовой фонд турнира составил $259 303.

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