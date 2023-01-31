Калинская за 45 минут победила Макарову на старте турнира в Таиланде

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Хуахине (Таиланд).

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На старте соревнования Калинская, получившая четвертый номер посева, обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 45 минут.

В следующем круге Калинская сыграет с украинкой Лесей Цуренко.Еще в одном матче первого раунда россиянка Валерия Савиных уступила японке Нао Хибино — 0:6, 2:6.

WTA 250. Thailand Open. Хуахин (Таиланд). Хард. Призовой фонд — более 250 тысяч долларов

Первый круг