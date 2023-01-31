ATP завершила расследование в отношении Зверева

Независимое расследование, инициированное Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), не нашло достаточных доказательств для подтверждения выдвинутых против представителя Германии Александра Зверева обвинений в домашнем в насилии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ATP.

В 2021 году бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова в интервью журналисту Бену Ротенбергу рассказала, что во время турнира серии "Мастерс" в Шанхае в 2019 году теннисист избивал ее. Позже Шарыпова опубликовала скриншоты переписки с фотографиями, на которых видны следы ударов в области лица и рук.

ATP не будет принимать никаких дисциплинарных мер против Зверева, однако организация оставляет за собой право пересмотреть решение, если появятся новые доказательства.

Расследование проводилось агентством The Lake Forest Group (LFG) в течение 15 месяцев. LFG провело беседы с Шарыповой, Зверевым, а также 24 другими людьми, включая семью, друзей, теннисистов и других лиц.