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2 часа назад

Расследование по делу теннисиста Зверева о домашнем насилии закрыли

ТАССиещё 1

Независимое расследование, инициированное Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), не нашло достаточных доказательств для подтверждения выдвинутых против представителя Германии Александра Зверева обвинений в домашнем в насилии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ATP.

ATP завершила расследование в отношении Зверева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2021 году бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова в интервью журналисту Бену Ротенбергу рассказала, что во время турнира серии "Мастерс" в Шанхае в 2019 году теннисист избивал ее. Позже Шарыпова опубликовала скриншоты переписки с фотографиями, на которых видны следы ударов в области лица и рук.

ATP не будет принимать никаких дисциплинарных мер против Зверева, однако организация оставляет за собой право пересмотреть решение, если появятся новые доказательства.

Расследование проводилось агентством The Lake Forest Group (LFG) в течение 15 месяцев. LFG провело беседы с Шарыповой, Зверевым, а также 24 другими людьми, включая семью, друзей, теннисистов и других лиц.

Звереву 25 лет, он занимает 14-ю строчку рейтинга ATP. На счету теннисиста 19 титулов под эгидой организации, в том числе две победы на Итоговом турнире ATP. В 2020 году он дошел до финала US Open. В 2021 году Зверев стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде, в финале обыграв россиянина Карена Хачанова. Он досрочно завершил сезон-2022 из-за травмы, полученной по ходу полуфинального матча Roland Garros.

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