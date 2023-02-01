Зверев прокомментировал расследование АТР по обвинению его в насилии

Я благодарен за то, что эта проблема, наконец, решена, и мой приоритет сейчас — восстановиться после травмы и сконцентрироваться на том, что я люблю больше всего в этом мире — теннисе. Хочу поблагодарить своих друзей, семью и фанатов за их постоянную поддержку. Мы следили за долгим и трудным процессом, и справедливость восторжествовала», — написал Зверев на своей странице в социальной сети.