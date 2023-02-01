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41 минуту назад

Александр Зверев прокомментировал расследование АТР по делу об обвинениях в насилии

Чемпионат.comиещё 3

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал расследование АТР по делу об обвинениях в домашнем насилии, в котором его обвинила его бывшая девушка. По итогам независимого расследования АТР достаточных доказательств, подтверждающих вину Зверева, выявлено не было.

Зверев прокомментировал расследование АТР по обвинению его в насилии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«С самого начала я настаивал на своей невиновности и отрицал необоснованные обвинения, выдвинутые против меня. Я приветствовал и полностью сотрудничал с расследованием ATP и благодарен организации за время и внимание в этом вопросе.

Это решение знаменует собой третье нейтральное, стороннего арбитра, который изучил всю соответствующую информацию и принял чёткое и обоснованное решение по этому вопросу в мою пользу. В дополнение к независимому расследованию ATP я также инициировал судебные разбирательства в Германии и России, которые я выиграл.

Я благодарен за то, что эта проблема, наконец, решена, и мой приоритет сейчас — восстановиться после травмы и сконцентрироваться на том, что я люблю больше всего в этом мире — теннисе. Хочу поблагодарить своих друзей, семью и фанатов за их постоянную поддержку. Мы следили за долгим и трудным процессом, и справедливость восторжествовала», — написал Зверев на своей странице в социальной сети.

Теннис,Александр Зверев,
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