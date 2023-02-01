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3 часа назад

Джокович играл на Australian Open с трёхсантиметровым разрывом подколенного сухожилия

Чемпионат.comиещё 2

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович играл на триумфальном для себя Открытом чемпионате Австралии с трёхсантиметровым разрывом подколенного сухожилия на левой ноге. Об этом сообщил директор турнира Крейг Тайли.

Джокович играл на Australian Open с разрывом подколенного сухожилия
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не думаю, что кто-то может усомниться в атлетизме Джоковича. У этого парня был разрыв подколенного сухожилия. Я видел снимки, врачи скажут вам правду. Было много предположений о том, правда ли он травмирован или нет, трудно поверить, что он может делать то, что обычно не делают с такими травмами. Он смог справиться с этим чрезвычайно профессионально», — сказал Тайли в эфире SEN Sportsday.

По итогам Открытого чемпионата Австралии Джокович завоевал свой 10-й титул на этом турнире и 22-й в общей сложности на мэйджорах. Сербский теннисист стал первой ракеткой мира.

Теннис,Новак Джокович,
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