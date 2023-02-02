Серена Уильямс: отец подталкивает меня к возвращению в теннис

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что её отец Ричард Уильямс постоянно подталкивает её к возвращению в спорт.
«Мой отец говорит мне: «Серена, ты должна провести ещё один-два турнира «Большого шлема». На это я ему отвечаю: «Папа, пожалуйста, остановись».
На каком-то конкретном теннисном турнире я себя уже не вижу, однако вижу, как я тренируюсь. Сейчас иногда я чувствую облегчение, когда смотрю на корт. Я действительно счастлива, что мне уже не нужно тренироваться по два часа каждый день.
Я скучаю по теннису, но я бы отказалась от возвращения на корт, потому что я буквально отдала всю свою жизнь этому виду спорта, а сейчас пришло время мне отдать свою жизнь чему-то другому», — заявила Уильямс в эфире CBS Mornings.
Серена Уильямс в 2022 году объявила о завершении карьеры. Уильямс-младшая за 25 лет в профессиональном теннисе выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.