Серена Уильямс: отец подталкивает меня к возвращению в теннис

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что её отец Ричард Уильямс постоянно подталкивает её к возвращению в спорт.

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«Мой отец говорит мне: «Серена, ты должна провести ещё один-два турнира «Большого шлема». На это я ему отвечаю: «Папа, пожалуйста, остановись».

На каком-то конкретном теннисном турнире я себя уже не вижу, однако вижу, как я тренируюсь. Сейчас иногда я чувствую облегчение, когда смотрю на корт. Я действительно счастлива, что мне уже не нужно тренироваться по два часа каждый день.

Я скучаю по теннису, но я бы отказалась от возвращения на корт, потому что я буквально отдала всю свою жизнь этому виду спорта, а сейчас пришло время мне отдать свою жизнь чему-то другому», — заявила Уильямс в эфире CBS Mornings.