Дарья Касаткина назвала серию своих любимых турниров

«Летим в Абу-Даби, с пересадкой в Дохе (зачастили с этим хабом). Проснулись рано, прилетим поздно, весь день в дороге. Начинается одна из моих любимых серий турниров, топовая организация турниров и очень удобная логистика», — написала Дарья Касаткина.