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3 часа назад

Дарья Касаткина: начинается одна из моих любимых серий турниров

Чемпионат.com

Восьмая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина в своём телеграмм-канале призналась, что серия турниров в Катаре и ОАЭ — её самая любимая.

Дарья Касаткина назвала серию своих любимых турниров
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Летим в Абу-Даби, с пересадкой в Дохе (зачастили с этим хабом). Проснулись рано, прилетим поздно, весь день в дороге. Начинается одна из моих любимых серий турниров, топовая организация турниров и очень удобная логистика», — написала Дарья Касаткина.

Турнир в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт с 6 по 12 февраля, в Дохе (Катар) с 13 по 18 февраля, а соревнование в Дубае (ОАЭ) с 19 по 25 февраля.

Прошедший Australian Open — 2023 сложился для российской теннисистки неудачно. В матче первого круга Касаткина в двух сетах крупно проиграла соотечественнице Варваре Грачёвой со счётом 6:1, 6:1.

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