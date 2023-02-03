Полина Кудерметова назвала свой идеал теннисистки

Полина Кудерметова назвала Серену Уильямс своим идеалом теннисистки
Российская спортсменка Полина Кудерметова призналась, что считает 23 кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс идеалом теннисистки.
— Идеал теннисистки? Всегда нравилась Серена Уильямс. Смотрела на нее еще до того момента, когда Вероника начала играть турниры Большого шлема. Да, раньше скорости были помедленнее, сегодня они возрастают. Не могу сказать, что тогда было выигрывать проще — Уильямс и Шарапова играли в активный теннис, возможно, в отличие от других.
Тут я и о скорости передвижения говорю. Но и на сестру я равняюсь, безусловно. Какие ее удары хочу повторить? Наверное, первую подачу, — сказала Кудерметова «Чемпионату».
На взрослом Australian Open 2023 Полина Кудерметова впервые вышла в основную сетку, преодолев три круга квалификации. В первом круге дебютного Шлема россиянка проиграла австралийке Оливии Гадеки (5:7, 1:6).