Полина Кудерметова назвала свой идеал теннисистки

— Идеал теннисистки? Всегда нравилась Серена Уильямс. Смотрела на нее еще до того момента, когда Вероника начала играть турниры Большого шлема. Да, раньше скорости были помедленнее, сегодня они возрастают. Не могу сказать, что тогда было выигрывать проще — Уильямс и Шарапова играли в активный теннис, возможно, в отличие от других.