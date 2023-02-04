Бывший российский теннисист оценил потенциал Медведева

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился мнением о Данииле Медведеве. Ранее он выбыл из топ-10 рейтинга ATP.
Это произошло из-за того, что он не смог защитить очки за прошлогодний финал Australian Open. Ранее Даниил неожиданно вылетел в третьем круге, уступив американцу Себастьяну Корде.
«В последнее время он выступает нестабильно, но дело тут не в плохой физической форме. В первую очередь ему не хватает игрового тонуса. Такие проблемы решаются с помощью сбалансированного календаря. Не надо ничего придумывать, нужно играть как можно больше», — цитирует Чеснокова Betonmobile.
Медведев занимает 12-е место в рейтинге ATP. Ранее он уступил звание первой ракетки России Андрею Рублёву. Он дошёл на австралийском мэйджоре до четвертьфинала.