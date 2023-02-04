Бывший российский теннисист оценил потенциал Медведева

«В последнее время он выступает нестабильно, но дело тут не в плохой физической форме. В первую очередь ему не хватает игрового тонуса. Такие проблемы решаются с помощью сбалансированного календаря. Не надо ничего придумывать, нужно играть как можно больше», — цитирует Чеснокова Betonmobile.