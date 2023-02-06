Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
32 минуты назад

Определилась соперница Вероники Кудерметовой по 2-му кругу турнира в Абу-Даби

Чемпионат.comиещё 2

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (32-я ракетка мира) переиграла представительницу Италии Мартину Тревизан (25-й номер мирового рейтинга) на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.

Определилась соперница Кудерметовой по 2-му кругу турнира в Абу-Даби
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мертенс оказалась сильнее своей соперницы со счётомт 6:0, 6:2. Бельгийка выполнил три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету итальянки один эйс, три ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Элисе Мертенс встретится с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая на правах четвёртой сеяной прошла во второй раунд без борьбы.

Теннис,Мартин Тревизан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители