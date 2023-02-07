Юниорка Пушкарёва — о переезде теннисистов за границу: уровень игроков в России ниже

«Большую часть теннисной карьеры ориентировалась на Машу Шарапову . Хотелось, чтобы мы были из одной страны — так проще понимать человека. Тогда же читала её биографию. Возможно, брала пример с Роджера Федерера . Почему-то он всегда нравился. Не сделал ли её переезд эту связь менее прочной? Нет. Человек играет за определённую страну, и где бы он ни тренировался, он выступает под флагом этой страны и остаётся тем же человеком. А тренироваться уезжает, потому что уровень игроков в России ниже, чем уровень теннисистов п

Поэтому конкуренции у меня особо нет. Возможно, соперницей для меня могла стать Ксения Ефремова, но впервые я с ней сыграла летом прошлого года. А они уже играют, наверное, года три. Скучно, потому что в России нет таких игроков, с которыми мне было бы интересно играть. Большая часть из них тренируется заграницей. Не думаю, что по 2009 году мне есть с кем играть — буквально пара девочек. На том же Тарбе у нас были две-три россиянки, и они отлетели в квалификации, в первом-втором кругах.