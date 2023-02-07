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58 минут назад

Юниорка Пушкарёва — о переезде теннисистов за границу: уровень игроков в России ниже

Чемпионат.com

Российская теннисистка Анна Пушкарёва ответила на вопрос, почему российские теннисисты уезжают в другие страны.

Юниорка Пушкарёва — о переезде теннисистов за границу: уровень игроков в России ниже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Большую часть теннисной карьеры ориентировалась на Машу Шарапову. Хотелось, чтобы мы были из одной страны — так проще понимать человека. Тогда же читала её биографию. Возможно, брала пример с Роджера Федерера. Почему-то он всегда нравился. Не сделал ли её переезд эту связь менее прочной? Нет. Человек играет за определённую страну, и где бы он ни тренировался, он выступает под флагом этой страны и остаётся тем же человеком. А тренироваться уезжает, потому что уровень игроков в России ниже, чем уровень теннисистов п

Поэтому конкуренции у меня особо нет. Возможно, соперницей для меня могла стать Ксения Ефремова, но впервые я с ней сыграла летом прошлого года. А они уже играют, наверное, года три. Скучно, потому что в России нет таких игроков, с которыми мне было бы интересно играть. Большая часть из них тренируется заграницей. Не думаю, что по 2009 году мне есть с кем играть — буквально пара девочек. На том же Тарбе у нас были две-три россиянки, и они отлетели в квалификации, в первом-втором кругах.

Так что, возможно, мы с командой уже в самое ближайшее время решим переехать тренироваться в филиале нашей Академии в Дорстене», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

В январе Пушкарёва выиграла престижный юниорский турнира Les Petits As, проходивший в Тарбе (Франция).

Читайте полное интервью с Анной Пушкарёвой на «Чемпионате».

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