Стефанос Циципас выразил поддержку народам Турции и Сирии

«Посылаю любовь и поддержку всем, кто пострадал от продолжающихся землетрясений в Турции и Сирии. Помните, что надежда и сила всегда внутри нас и вместе мы преодолеем любые препятствия и создадим лучшее будущее», — написал Циципас в своём «твиттере».