Касаткина одержала победу над Тайхман на старте турнира в Абу-Даби

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) , который продлится до 12 февраля.

В матче второго круга первая сеяная Касаткина обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (28-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:0, 6:2. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 16. На счету Тайхман три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.