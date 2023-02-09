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13 минут назад

Дарья Касаткина одержала непростую победу на старте турнира WTA-500 в Абу-Даби

Чемпионат.comиещё 4

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который продлится до 12 февраля.

Касаткина одержала победу над Тайхман на старте турнира в Абу-Даби
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В матче второго круга первая сеяная Касаткина обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (28-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:0, 6:2. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 16. На счету Тайхман три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Касаткиной станет 29-я ракетка мира, представительница Китая Чжэн Циньвэнь, которая ранее в двух сетах обыграла латвийку Елену Остапенко.

Теннис,Дарья Касаткина,Елена Остапенко,
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