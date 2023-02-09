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1 час назад

Касаткина прокомментировала удачный старт на турнире в Абу-Даби

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Россиянка вышла в четвертьфинал турнира.

Касаткина прокомментировала удачный старт на турнире в Абу-Даби
Фото: Championat.comChampionat.com

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В стартовом матче на турнире во втором круге 8-я ракетка мира Касаткина обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман. Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:0, 6:2.

«Сперва я ощущала себя очень странно. Сегодня на корте был сильный ветер. Ещё я и разминалась без фонаря, а когда вышла играть, было уже темно. Совсем всё по-другому ощущается. Поэтому мне потребовался целый сет, чтобы привыкнуть, да и понять, что там вообще происходит.

Но я рада, что смогла справиться, что стерпела первый сет, сделала выводы и сумела всё поменять во второй партии», — сказала Касаткина после матча.

Теннис,Дарья Касаткина,
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