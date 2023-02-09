Касаткина прокомментировала удачный старт на турнире в Абу-Даби

«Сперва я ощущала себя очень странно. Сегодня на корте был сильный ветер. Ещё я и разминалась без фонаря, а когда вышла играть, было уже темно. Совсем всё по-другому ощущается. Поэтому мне потребовался целый сет, чтобы привыкнуть, да и понять, что там вообще происходит.