Касаткина прокомментировала удачный старт на турнире в Абу-Даби

Россиянка вышла в четвертьфинал турнира.
Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В стартовом матче на турнире во втором круге 8-я ракетка мира Касаткина обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман. Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:0, 6:2.
«Сперва я ощущала себя очень странно. Сегодня на корте был сильный ветер. Ещё я и разминалась без фонаря, а когда вышла играть, было уже темно. Совсем всё по-другому ощущается. Поэтому мне потребовался целый сет, чтобы привыкнуть, да и понять, что там вообще происходит.
Но я рада, что смогла справиться, что стерпела первый сет, сделала выводы и сумела всё поменять во второй партии», — сказала Касаткина после матча.