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1 час назад

Анастасия Потапова победила Фридзам в четвертьфинале Линца

Елена Прошина

Россиянка Анастасия Потапова победила в четвертьфинале турнира по теннису WTA-250. Об этом сообщает «Чемпионат».

Анастасия Потапова победила Фридзам в четвертьфинале Линца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На корт Потапова вышла против спортсменки из Германии Анны-Лены Фридзам. Матч состоялся на хардовом покрытии «ТипсАрена» в австрийском городе Линце. Победу спортсменка из России одержала со счётом 2:6, 6:4, 6:1, при этом Потапова сделала пять подач навылет и допустила четыре двойные ошибки. Кроме того, россиянке удалось реализовать 4 брейк-пойнта из 12.

В предстоящем полуфинале Потапова выйдет на корт против спортсменки из Чехии Маркеты Вондроушовой. Последняя прошла в 1/2 финала на отказе венгерской спортсменки Далмы Галфи.

Ранее теннисист из Марокко получил пожизненную дисквалификацию за мошенничество.

Теннис,Анастасия Потапова,
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