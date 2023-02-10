Анастасия Потапова победила Фридзам в четвертьфинале Линца

Россиянка Анастасия Потапова победила в четвертьфинале турнира по теннису WTA-250. Об этом сообщает «Чемпионат».
На корт Потапова вышла против спортсменки из Германии Анны-Лены Фридзам. Матч состоялся на хардовом покрытии «ТипсАрена» в австрийском городе Линце. Победу спортсменка из России одержала со счётом 2:6, 6:4, 6:1, при этом Потапова сделала пять подач навылет и допустила четыре двойные ошибки. Кроме того, россиянке удалось реализовать 4 брейк-пойнта из 12.
В предстоящем полуфинале Потапова выйдет на корт против спортсменки из Чехии Маркеты Вондроушовой. Последняя прошла в 1/2 финала на отказе венгерской спортсменки Далмы Галфи.
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