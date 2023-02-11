Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
57 минут назад

Людмила Самсонова в трёх сетах обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в финал турнира в Абу-Даби

Чемпионат.comиещё 9

Российская теннисистка Людмила Самсонова (19-я ракетка мира) вышла в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв в полуфинале китаянку Чжэн Циньвэнь (29-я ракетка мира).

Теннисистка Самсонова вышла в финал турнира в Абу-Даби
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Людмила Самсонова одержала непростую победу со счётом 6:4, 1:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. На счету Чжэн Циньвэнь 15 эйсов, три двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из пяти. Самсонова 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи возможных. В финале турнира Людмила Самсонова сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, которая в свою очередь обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Финал состоится завтра, 12 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 780 637.

Теннис,Людмила Самсонова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители