Теннисистка Самсонова вышла в финал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова (19-я ракетка мира) вышла в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв в полуфинале китаянку Чжэн Циньвэнь (29-я ракетка мира).

Людмила Самсонова одержала непростую победу со счётом 6:4, 1:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. На счету Чжэн Циньвэнь 15 эйсов, три двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из пяти. Самсонова 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи возможных. В финале турнира Людмила Самсонова сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, которая в свою очередь обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Финал состоится завтра, 12 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 780 637.