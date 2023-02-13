Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Медведев переместился с 12 й строчки на 11 ю. Россияне Андрей Рублев (5 е место) и Карен Хачанов (13) сохранили свои позиции. Роман Сафиуллин опустился на 83 е место, Аслан Карацев — на 98 е.

Победитель турнира в Монпелье итальянец Янник Синнер стал 14 м. Китаец У Ибин, завоевавший титул на турнире в Далласе, поднялся с 97 й строчки на 58 ю.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР от 13 февраля: