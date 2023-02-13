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1 час назад

Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Матч ТВиещё 1

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Медведев переместился с 12 й строчки на 11 ю. Россияне Андрей Рублев (5 е место) и Карен Хачанов (13) сохранили свои позиции. Роман Сафиуллин опустился на 83 е место, Аслан Карацев — на 98 е.

Победитель турнира в Монпелье итальянец Янник Синнер стал 14 м. Китаец У Ибин, завоевавший титул на турнире в Далласе, поднялся с 97 й строчки на 58 ю.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР от 13 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7 070 очков;2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6 730;3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5 940;4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5 515;5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4 065;6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3 815;7 (8). Тэйлор Фритц (США) — 3 455;8 (7). Феликс Оже Аляссим (Канада) — 3 260;9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3 136;10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2 95011 (12). Даниил Медведев — 2 750…13 (13). Карен Хачанов — 2 515…83 (82). Роман Сафиуллин — 641…98 (95). Аслан Карацев (все — Россия) — 555.

Теннис,Хольгер Руне,Янник Синнер,Хуберт Хуркач,Роман Сафиуллин,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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