«Джоковича сделали мировым злодеем». Коннорс — об отказе Новака вакцинироваться

«Новак Джоковича сделали мировым злодеем в прошлом году, в то время как сейчас все пытаются отступить. Вы должны задаться вопросом, не последовали ли многие люди просто за направлением ветра в 2022 году. Ноле был определён как лидер движения невакцинированных совершенно неправильным образом.