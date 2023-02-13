Ольховский: Касаткина попала в психологическую яму

«Мне непонятно психологическое состояние Касаткиной начиная с Австралии. Такое впечатление, что она попала в психологическую яму, в одном матче на турнире в Абу-Даби она из неё вылезла, а потом обратно туда вернулась. Казалось бы, закончив год в десятке, сыграв на Итоговом турнире, должна появиться уверенность, но неожиданно возник такой провал, сложно сказать, из-за чего», — приводит слова Ольховского ТАСС.