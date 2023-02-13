Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
47 минут назад

Вероника Кудерметова выиграла сложнейший матч на старте турнира в Дохе

Чемпионат.comиещё 2

11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар), который продлится до 18 февраля.

Кудерметова выиграла сложнейший матч на старте турнира в Дохе
Фото: ТАССТАСС

В матче первого круга Кудерметова (8) одолела чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 чешку Барбору Крейчикову (29-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Кудерметова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 11. На счету Крейчиковой шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В следующем раунде соперницей Кудерметовой станет победительница матча Людмила Самсонова (Россия) — Софья Кенин (США, WC).

Турнир в Дохе пройдёт с 13 по 18 февраля. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Теннис,Людмила Самсонова,Вероника Кудерметова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители