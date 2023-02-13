Кудерметова выиграла сложнейший матч на старте турнира в Дохе

11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар), который продлится до 18 февраля.

В матче первого круга Кудерметова (8) одолела чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 чешку Барбору Крейчикову (29-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Кудерметова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 11. На счету Крейчиковой шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.