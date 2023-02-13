Родионова обвинила фанатов Джоковича в травле

«Не знаю, почему я получаю угрозы смерти от фанатов Новака. Почему-то люди думают, что я пошутила насчёт травмы. Надрыв мышц задней поверхности бедра – это не шутка, люди попадают с ним в больницу и не могут ходить несколько дней, ребята. Как вам не стыдно превращать это в шутку. Некоторые могут выигрывать «Шлемы», но остальным приходится делать перерыв. Также я догадываюсь, что вы не сторонники вакцин, но уверена, что прививка против бешенства сотворит чудеса», — написала Родионова.