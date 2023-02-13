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1 час назад

Родионова обвинила фанатов Джоковича в травле. Они угрожают ей за высмеивание травмы серба

Чемпионат.com

Австралийская теннисистка Арина Родионова пожаловалась на травлю со стороны фанатов 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича после публикации новости о своей травме.

Родионова обвинила фанатов Джоковича в травле
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В общем, у меня трёхсантиметровый надрыв мышц задней поверхности бедра, я провела небольшое исследование… Завтра я должна быть в порядке», — написала ранее Родионова, добавив эмодзи «смех до слёз» и «тсс».

Позднее теннисистка пожаловалась на фанатов Джоковича, который, как стало известно ранее, выиграл Australian Open – 2023 с аналогичной травмой левого бедра.

«Не знаю, почему я получаю угрозы смерти от фанатов Новака. Почему-то люди думают, что я пошутила насчёт травмы. Надрыв мышц задней поверхности бедра – это не шутка, люди попадают с ним в больницу и не могут ходить несколько дней, ребята. Как вам не стыдно превращать это в шутку. Некоторые могут выигрывать «Шлемы», но остальным приходится делать перерыв. Также я догадываюсь, что вы не сторонники вакцин, но уверена, что прививка против бешенства сотворит чудеса», — написала Родионова.

Теннис,Арина Родионова,Новак Джокович,
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