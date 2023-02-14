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1 час назад

Надаль и Чилич не выступят на турнирах в Дохе и Дубае

Чемпионат.com

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и победитель US Open — 2014 хорват Марин Чилич пропустят два ближайших турнира, на которые были заявлены.

Надаль и Чилич снялись с турниров в Дохе и Дубае
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Оба спортсмена исчезли из заявочного листа турнира категории АТР-250, который пройдёт с 20 по 25 февраля в Дохе (Катар). Действующим чемпионом турнира является испанец Роберто Баутиста-Агут, который обыграл в финале грузина Николоза Басилашвили (6:3, 6:4).

Также Надаль и Чилич не сыграют на турнире категории АТР-500, который пройдёт с 27 февраля по 4 марта в Дубае (ОАЭ). В прошлом сезоне победителем турнира сенсационно стал чешский теннисист Иржи Веселы, переигравший в финале канадца Дениса Шаповалова (6:7, 7:6, 7:6).

После Australian Open Надаль сообщал, что МРТ выявила у него растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

Чилич недавно перенёс операцию на колене.

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