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1 час назад

Андрей Рублёв потерпел поражение в парном разряде на старте турнира в Роттердаме

Чемпионат.com

Российский теннисист Андрей Рублёв в паре с французом Фабрисом Мартеном потерпели поражение в первом круге турнира категории АТР-500, который стартовал в Роттердаме (Нидерланды). Они проиграли паре Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США).

Рублев потерпел поражение в парном разряде в Роттердаме
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Додиг и Крайчек одержали победу со счётом 3:6, 6:4, 10:4. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. На счету Рублёва и Мартена четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Додиг и Крайчек шесть раз подали навылет, допустили три двойные ошибки, а также реализовали один брейк-пойнт из трёх возможных.

Турнир продлится до 19 февраля. Призовой фонд соревнования составил € 2 074 505. В одиночном разряде Рублёв встретится в первом круге с австралийцем Алексом де Минором.

Теннис,Фабрис Мартен,Иван Додиг,Андрей Рублев,
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