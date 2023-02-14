Полуфиналист Australian Open Карен Хачанов снялся со второго турнира подряд

Российский теннисист Карен Хачанов не выступит на турнире в Марселе (Франция). Ранее сообщалось, что на соревнованиях также не сыграет француз Гаэль Монфис. Таким образом, в основную сетку попали российский игрок Роман Сафиуллин и канадец Вашек Поспишил.

Также Хачанов снимался с турнира в Роттердаме (Нидерланды), который проходит с 13 по 18 февраля. Причина отказа от выступлений россиянина неизвестна.

Напомним, Хачанов дошёл до полуфинала Аustralian Open — 2023, это лучший результат среди россиян как в мужской, так и в женской сетках. В матче за выход в финал Карен со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу. Для Карена это был второй полуфинал подряд на турнирах «Большого шлема».