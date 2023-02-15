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1 час назад

Теннисист Медведев победил испанца в турнире ATP в Роттердаме

ТК «Звезда»

В Роттердаме состоялся первый круг турнира ATP - Ассоциации теннисистов-профессионалов в Роттердаме (Нидерланды). Россиянин Даниил Медведев в данном круге обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу Медведева.

Медведев обыграл испанца в турнире ATP в Роттердаме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он выступает под шестым номером посева.Следующая встреча - второй круг - у Медведева состоится с победителем сета между Францией и Нидерландами.

В настоящее время Даниил Медведев в рейтинге АТР занимает 11-ое место. Его соперник - Алехандро Давидович-Фокину - находится на 31-ом месте мирового рейтинга.

Ранее Медведев вышел во второй круг Australian Open 2023. Он обыграл американца Маркоса Хирона со счетом 6:0, 6:1, 6:2. Их встреча продлилась 1 час 36 минут.

Теннис,Даниил Медведев,
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