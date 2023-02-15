Рублев уступил де Минору на старте турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). На старте турнира россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору.

Рублёв, занимающий 5-е место в рейтинге ATP, сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Де Минор, занимающий 25-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.