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41 минуту назад

Рублёв уступил де Минору на старте турнира в Роттердаме

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Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). На старте турнира россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору.

Рублев уступил де Минору на старте турнира в Роттердаме
Фото: ChampionatChampionat

Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

Рублёв, занимающий 5-е место в рейтинге ATP, сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Де Минор, занимающий 25-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником де Минора станет американец Максим Кресси. Он ранее обыграл Тима ван Рейтховена из Нидерландов.

Теннис,Андрей Рублев,
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