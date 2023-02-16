«Полчаса плакала в душе». Как Дарья Касаткина перенесла шокирующий вылет с Australian Open

Первая ракетка России откровенно рассказала о сенсационном поражении в первом круге AO.

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В 2022 году в игре Дарьи Касаткиной случился прорыв. Российская теннисистка впервые вышла в четвёрку лучших на турнире «Большого шлема», дойдя до полуфинала «Ролан Гаррос», завоевала ещё два титула WTA, в том числе «пятисотник» в Сан-Хосе, в дополнение к четырём уже имевшимся, впервые в карьере стала восьмой ракеткой мира… Однако на старте 2023-го что-то пошло не так.

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На первом турнире в Аделаиде Касаткина в стартовом же круге внезапно проиграла 18-летней чешке Линде Носковой, которая на тот момент даже не входила в топ-100 рейтинга WTA. На втором турнире в Аделаиде россиянка, правда, дошла до финала, однако не смогла избежать разгромного поражения в матче с Белиндой Бенчич. Главная же сенсация грянула на Australian Open: Дарью в первом круге разгромила соотечественница Варвара Грачёва, занимающая место ближе к концу первой сотни рейтинга, — 6:1, 6:1! Журналистка Рем Абулейль специально для официального сайта «Ролан Гаррос» пообщалась с первой ракеткой России, которая подробно рассказала о поражении и о том, что ему сопутствовало.

По словам Касаткиной, её сбило то, что её матч дважды переносили — сперва из-за жары, затем из-за дождя. В итоге Дарья вышла на корт более чем на сутки позже изначально запланированного.

«Мне было трудно справиться с тем, что я два дня целенаправленно ждала своего матча. Возможно, моя соперница испытывала немного меньше давления. Но в любом случае она лучше меня справилась с ситуацией. Всегда учишься на таких вещах. Многие спортсмены показывают, как они могут стать сильнее в своих мыслях. Я же всё ещё на пути к этому», — сказала она.

Дарья добавила, что поражение в первом круге стало для неё большим ударом, однако она довольно быстро смогла справиться с ситуацией.

«Как всегда, полчаса плачешь в душе, а на следующий день становится немного лучше. Возникает опустошение. Нужны один или два дня после таких поражений, таких турниров. Как бы то ни было, ожидания есть всегда. Хочется побеждать, особенно на крупных турнирах. У меня есть цель, я уже поняла, что могу добиваться большего на крупных соревнованиях, — конечно, это и есть цель. Но есть и давление. И, разумеется, когда не сделал то, что хотел, не подготовился, то, конечно, огорчаешься, и после этого требуется несколько дней. Но это нормально. Почти как при расставании. Нужно немного времени, чтобы прийти в себя и снова полюбить то, чем занимаешься», — заметила спортсменка.

В чём мотивация?

Касаткина призналась, что её мотивируют успехи теннисисток, которые какое-то время назад были с ней на одном уровне.

«В этом смысле я должна поблагодарить, например, Анетт Контавейт. Мы друзья, так что могу это сказать. В прошлом году она была второй ракеткой мира. И это здорово меня подстёгивает. Я тоже хотела чего-то подобного. Я думала: «А ведь это не так

Одно дело, когда ты юниор, видишь на вершине Анжелику Кербер, Симону Халеп, Серену Уильямс. Думаешь: они слишком далеко, они слишком хороши. Но когда видишь, как игроки, с которыми ты рос вместе, сражался плечом к плечу и даже побеждал их, берут крупные титулы и хорошо стоят в рейтинге, то думаешь: а ведь это не так уж и далеко, может, и я смогу сделать это. Вот как это работает», — рассказала Дарья.

Опыт «Ролан Гаррос» — 2022

На пути к полуфиналу прошлогоднего французского мэйджора Касаткина не отдала соперницам ни сета. И лишь во встрече с первой ракеткой мира Игой Свёнтек Дарья вынуждена была сложить оружие. Как ей удалось так далеко пройти по сетке?

«Не было слишком уж сложных матчей. Поэтому я не тратила излишне много энергии на корте, что очень важно. Я поняла, что чем легче ты побеждаешь в своих матчах, тем лучше, поскольку тогда чувствуешь себя намного свежее в следующей игре. Не могу сказать, что на «Ролан Гаррос» я чувствовала себя невероятно или играла потрясающе. Но я играла достойно, уверенно. И это

Если взять, к примеру, Джоковича, то именно так он выиграл большинство своих турниров, не только «Шлемы». Может, порой у него бывают сложные матчи в первом круге или в финале. Но если взять турнир в целом, то он играет уверенно. Он выигрывает — мой тренер называет их «partido comercial» — «коммерческие» матчи. 6:3, 6:3, 6:4, 6:3… Вроде есть борьба, но он выиграл. И все знают, что он победит. Поэтому я считаю, что важно экономить энергию. И до полуфинала всё было примерно так», — рассказала Касаткина.