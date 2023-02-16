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1 час назад

Джессика Пегула уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Дохе

Чемпионат.com

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уверенно вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар), который завершится 18 февраля.

Джессика Пегула уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Дохе
Фото: ВикипедияВикипедия

В четвертьфинальном матче Пегула (2) обыграла 12-ю ракетку мира представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майя со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Пегула два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Хаддад-Майя ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Пегулы станет победительница матча Мария Саккари (Греция, 5) — Каролин Гарсия (Франция,3).

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