Джессика Пегула уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Дохе

В четвертьфинальном матче Пегула (2) обыграла 12-ю ракетку мира представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майя со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Пегула два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Хаддад-Майя ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.