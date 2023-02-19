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1 час назад

Ольховский не стал называть Медведева фаворитом финала турнира в Роттердаме

Газета.Ruиещё 11

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился размышлениями о предстоящем финале турнира ATP-500 в Роттердаме, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер, передает ТАСС.

Ольховский не стал называть Медведева фаворитом финала турнира в Роттердаме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Матч за трофей состоится 19 февраля и начнется ориентировочно в 17.30 по московскому времени.

«Медведев в полуфинале показал хорошую игру, очень уверенно победил Димитрова. Не думаю, что в финале он будет фаворитом, так как Синнер сейчас находится на подъеме и тоже показывает хороший теннис.

Я ожидаю интересный матч, ведь встретятся два спортсмена, которые входят в число лучших игроков мира», — заявил Ольховский.

В текущем сезоне Медведев впервые сыграет в финальном матче на турнире АТР. Всего он провел 27 финалов в турнирах под эгидой организации, одержав победу в 15 из них.

В решающих матчах на турнирах серии АТР-500 россиянин выступал пять раз. На его счету две победы и три поражения.

Ранее сообщалось, что Медведев после выхода в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме обеспечил себе место в топ-10 мирового рейтинга.

Благодаря победе в полуфинале над 31-летним болгарином Григором Димитровым 26-летний победитель Открытого чемпионата США (US Open) 2021 года набрал 300 очков и обошел 26-летнего поляка Хуберта Хуркача.

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