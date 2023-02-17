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1 час назад

Медведев победил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Betassist

Сегодня, 17 февраля, на стадионе «Ахой» в Роттердаме состоялся матч 1/4 финала турнира категории АТР-500 между 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Россиянин одержал уверенную победу – 6:2, 6:4.

Медведев победил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
Фото: betassist.rubetassist.ru

Встреча продлилась 1 час 23 минуты. За это время Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Оже-Альяссима один эйс, три ошибки при подаче и один успешно использованный брейк-пойнт из трёх.

Таким образом, с 2018 года в активе россиянина пять побед над Феликсом в пяти матчах.

В полуфинале турнира в Роттердаме Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым. Встреча намечена на 18 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 2 074 505.

Теннис,Даниил Медведев,Григор Димитров,
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