Даниил Медведев вышел в 24-й финал в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) вышел в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Для россиянина это 24-й выход в финал в профессиональной карьере. На данный момент у Медведева 15 трофеев.

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В последний раз Даниил Медведев выходил в конце октября 2022 года на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Тогда в финале он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:3, 6:2.