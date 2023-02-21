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1 час назад

Дарья Касаткина проиграла на старте турнира в Дубае, не реализовав четыре матчбола

Чемпионат.comиещё 3

Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой (30-е место в рейтинге) на старте турнира категории WTA-100 в Дубае (ОАЭ). Касаткина получила седьмой номер посева на турнире и начинала со второго круга.

Дарья Касаткина проиграла на старте турнира в Дубае
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Матч второго круга продолжался два часа и 34 минуты и завершился победой чешской теннисистки в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 7:5. В третьем сете Касаткина не реализовала четыре матчбола на своей подаче при счёте 5:4.

Касаткина совершила три эйса и допустила пять двойных ошибок, реализовав шесть из 14 заработанных брейк-пойнтов (43%). На счету Крейчиковой три эйса, восемь ошибок на подаче и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12 (50%).

В следующем круге Крейчикова сыграет с победителем матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Петра Квитова (Чехия).

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