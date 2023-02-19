Звонарева уступила американке Анисимовой в Дубае

Российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ).
38 летняя Звонарева, которая получила специальное приглашение на турнир, в двух сетах уступила американке Аманде Анисимовой. Соперницы провели на корте 1 час 10 минут.
Во втором круге Анисимова встретится с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15).
WTA 1000. Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд — более 2,7 млн долларов
Первый круг
Аманда Анисимова (США) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:3, 6:2