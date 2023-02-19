Звонарева уступила американке Анисимовой в Дубае

Российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ).

38 летняя Звонарева, которая получила специальное приглашение на турнир, в двух сетах уступила американке Аманде Анисимовой. Соперницы провели на корте 1 час 10 минут.