Медведев выиграл турнир в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) переиграл представителя Италии Янника Синнера (14-й номер мирового рейтинга) и стал победителем турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча проходила на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии.

Медведев одержал победу со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Россиянин выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. На счету Янника Синнера два эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из шести.