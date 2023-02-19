Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Даниил Медведев стал победителем турнира в Роттердаме, в финале одолев итальянца Синнера

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) переиграл представителя Италии Янника Синнера (14-й номер мирового рейтинга) и стал победителем турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча проходила на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии.

Медведев выиграл турнир в Роттердаме
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Медведев одержал победу со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Россиянин выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. На счету Янника Синнера два эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из шести.

По пути к титулу Даниил Медведев одолел Алехандро Давидович-Фокину, Ботика ван де Зансхулпа, чемпиона 2022 года Феликса Оже-Альяссима и Григора Димитрова. Россиянин впервые в карьере победил в Роттердаме.

Теннис,Янник Синнер,Даниил Медведев,Григор Димитров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий