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53 минуты назад

Карацев снялся с первого круга Дохи после поражения в стартовом сете

Чемпионат.comиещё 1

Российский теннисист Аслан Карацев (101-й номер мирового рейтинга) принял решение не продолжать матч первого круга турнира категории ATP-250 в Дохе. Он уступил первый сет австралийцу Джэйсону Каблеру (73-я ракетка мира) на тай-брейке — 6:7 (4:7).

Карацев снялся с первого круга Дохи после поражения в стартовом сете
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Затем Карацев уступил стартовый гейм второй партии и снялся. Для россиянина это поражение стало вторым кряду. Ранее он выступал на соревнованиях в Роттердаме, где успешно прошёл квалификацию, однако затем не смог одолеть болгарского спортсмена Григора Димитрова в первом круге турнира в Нидерландах.

В Дохе Россию также представляет Андрей Рублёв. Он начнёт борьбу за титул со второго круга матчем либо с французом Кентеном Алисом, либо с голландцем Таллоном Грикспором. Даниил Медведев сойдётся с победителем пары Алексей Крутых/Лиам Броэди.

Теннис,Лиам Броэди,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Григор Димитров,Андрей Рублев,
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