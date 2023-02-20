Глава ATP высказался о призывах отстранить россиян

«Я считаю, что мы вполне соответствуем рекомендациям МОК. Наши игроки не могут выступать в командных соревнованиях под своими флагами, как в других видах спорта. Но есть виды спорта, которые запрещают участие для отдельных спортсменов. Если говорить в целом, мы не верим в коллективную вину. Эти парни не сделали ничего плохого. Они играли в теннис всю свою жизнь. Мы считаем, что справедливо будет предоставить им те же самые возможности. Они должны иметь возможность соревноваться, иметь право голоса, высказывать своё мнение.