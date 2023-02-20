Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
1 час назад

«Эти парни не сделали ничего плохого». Глава ATP высказался о призывах отстранить россиян

Чемпионат.com

Глава ATP Андреа Гауденци развёрнуто высказался о решении организации допускать россиян до международных турниров.

Глава ATP высказался о призывах отстранить россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я считаю, что мы вполне соответствуем рекомендациям МОК. Наши игроки не могут выступать в командных соревнованиях под своими флагами, как в других видах спорта. Но есть виды спорта, которые запрещают участие для отдельных спортсменов. Если говорить в целом, мы не верим в коллективную вину. Эти парни не сделали ничего плохого. Они играли в теннис всю свою жизнь. Мы считаем, что справедливо будет предоставить им те же самые возможности. Они должны иметь возможность соревноваться, иметь право голоса, высказывать своё мнение.

Мы все помним послание Рублёва на камере. Это важное сообщение. Мы хотим, чтобы эти теннисисты играли, чтобы они могли выражать свои чувства, даже для того, чтобы достучаться до своего народа, своей страны. Чтобы показать свою версию истории. Говоря в целом, мы за справедливость и свободу, и, очевидно, против военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), и мы будем продолжать бороться за эти принципы», — приводит слова Гауденци Globo.com.

Теннис,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий