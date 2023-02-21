«Было очень больно». Циципас — о поражении от Джоковича в финале РГ

Но, размышляя об этом позже, я понял, что мне было больно, и заплакал. Я был очень расстроен. У меня была возможность добиться того, что раньше не удавалось. Я начал думать о меленьком Стефаносе, когда ему было восемь лет и он смотрел «Ролан Гаррос» и думал, как здорово было бы там сыграть. Я даже не думал о победе. Мечтал просто сыграть. И вот у меня была возможность поднять этот прекрасный трофей.