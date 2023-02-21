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1 час назад

«Было очень больно, я был близок к победе». Циципас — о поражении от Джоковича в финале РГ

Чемпионат.com

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о своём выступлении в финалах турниров «Большого шлема», а также рассказал о поражении от серба Новака Джоковича в главном матче «Ролан Гаррос».

«Было очень больно». Циципас — о поражении от Джоковича в финале РГ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Меня лично отличало то, что я смог оправиться от поражения еще во время церемонии награждения, спустя несколько минут после матча. У меня уже был опыт, и это очень больно. Особенно когда снова прокручивал в голове то, что я был так близок к победе, ведя 2:0 по сетам.

Но, размышляя об этом позже, я понял, что мне было больно, и заплакал. Я был очень расстроен. У меня была возможность добиться того, что раньше не удавалось. Я начал думать о меленьком Стефаносе, когда ему было восемь лет и он смотрел «Ролан Гаррос» и думал, как здорово было бы там сыграть. Я даже не думал о победе. Мечтал просто сыграть. И вот у меня была возможность поднять этот прекрасный трофей.

Я много думал о своем теннисном клубе, где мы начинали. Мы были такой маленькой общиной, были так близки. Как будто я приехал из деревни в мегаполис золотых возможностей.

Сейчас я не вижу в этом никакого негатива. Мой путь по-прежнему прекрасен и грандиозен. Нужно продолжать совершенствоваться, продолжать работать, чтобы добраться до этой вершины. Я верю в судьбу и предназначение. Я просто продолжаю делать свою работу и подстраивать под нее все остальное", — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

Теннис,Новак Джокович,
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