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48 минут назад

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Саня Мирза завершила карьеру

Матч ТВ

Индийская теннисистка Саня Мирза провела последний матч в профессиональной карьере.

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Саня Мирза завершила карьеру
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее 36 летняя теннисистка объявила, что завершит карьеру в феврале после турнира в Дубае. В первом раунде этого турнира в парном разряде Мирза и американка Мэдисон Киз уступили россиянкам Веронике Кудерметовой и Людмиле Самсоновой со счетом 4:6, 0:6.

Карьеру Мирза начала в 2003 году. Она выиграла шесть турниров Большого шлема (три — в женском парном разряде, три — в миксте); победила на 44 турнирах WTA (43 — в парном разряде, один — в одиночном разряде). Ранее теннисистка занимала первое место в парном рейтинге. Мирза делала паузу в карьере в 2018–2020 годах в связи с рождением ребенка.

Теннис,Людмила Самсонова,Саня Мирза,
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