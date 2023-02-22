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1 час назад

Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае. Корри Гауфф вышла в четвертьфинал

Чемпионат.com

10-я ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана снялась с турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Рыбакина снялась с турнира в Дубае
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Рыбакина не продолжит выступление на турнире ни в одиночном, ни в парном разрядах из-за травмы поясницы, сообщает пресс-служба WTA.

В матче третьего круга одиночного разряда Рыбакина должна была сыграть с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

В матче второго круга парного разряда Рыбакина должны была в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой встретиться с Моникой Никулеску (Румыния) и Кимберли Циммерманн (Бельгия).

Турнир категории WTA-1000 проходит в Дубае (ОАЭ) с 19 по 25 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является Елена Остапенко (Латвия).

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