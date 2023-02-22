«Мне всё равно». Свёнтек — о желании Соболенко стать первой ракеткой мира

«Первое место в рейтинге? Я бы сказала, что это моя главная цель. Я очень этого хочу. У Свёнтек всё получается, она двигается лучше, чем кто-либо другой, она крутая, и это будет очень тяжело, и именно поэтому я действительно хочу добиться этого. Потому что это кажется невозможным, но я хочу сделать это возможным».