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39 минут назад

Новак Джокович ответил на вопрос, примет ли он участие на «Мастерсах» в США

Чемпионат.com

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович ответил на вопрос, примет ли он участие на «Мастерсах» в Майами и Индиан-Уэллсе (США), которые пройдут в марте.

Джокович ответил на вопрос, примет ли он участие на «Мастерсах» в США
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я жду ответа сейчас. Это зависит не от меня». Посмотрим, как будут развиваться события в ближайши

Процесс продолжается, и это всё, что я могу сказать. Я имею в виду, что это вещи, которые полностью находятся не под моим контролем. Конечно, я хотел бы сыграть и рад, что получил поддержку от директора турнира. Люди хотят, чтобы я поехал в США, надеюсь, что сторона, которая примет решение, тоже так думает», — приводит слова Джоковича Sportklub.

Напомним, ранее Джокович не мог принимать участие на турнирах в США из-за того, что Правительство страны запрещает въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.

Теннис,Новак Джокович,
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