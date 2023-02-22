Джокович ответил на вопрос, примет ли он участие на «Мастерсах» в США

Процесс продолжается, и это всё, что я могу сказать. Я имею в виду, что это вещи, которые полностью находятся не под моим контролем. Конечно, я хотел бы сыграть и рад, что получил поддержку от директора турнира. Люди хотят, чтобы я поехал в США, надеюсь, что сторона, которая примет решение, тоже так думает», — приводит слова Джоковича Sportklub.