Джокович ответил на вопрос, примет ли он участие на «Мастерсах» в США

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович ответил на вопрос, примет ли он участие на «Мастерсах» в Майами и Индиан-Уэллсе (США), которые пройдут в марте.
«Я жду ответа сейчас. Это зависит не от меня». Посмотрим, как будут развиваться события в ближайши
Процесс продолжается, и это всё, что я могу сказать. Я имею в виду, что это вещи, которые полностью находятся не под моим контролем. Конечно, я хотел бы сыграть и рад, что получил поддержку от директора турнира. Люди хотят, чтобы я поехал в США, надеюсь, что сторона, которая примет решение, тоже так думает», — приводит слова Джоковича Sportklub.
Напомним, ранее Джокович не мог принимать участие на турнирах в США из-за того, что Правительство страны запрещает въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.