Рублев покинет топ-5 рейтинга ATP

Первая ракетка России Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира серии ATP-250 в Дохе (Катар). Он уступил чежу Иржи Легечке, который взял верх в трёх сетах – 4:6, 6:4, 6:3.

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В обновлённом рейтинге ATP Андрей покинет топ-5, с него снимут более 400 очков. В live-рейтинге россиянин опустился на шестую позицию. В топ-5 дебютирует американец Тейлор Фритц.

Россиянин Даниил Медведев продолжает борьбу в Дохе, накануне он вышел в полуфинал. В случае победы на турнире теннисист поднимется на седьмое место.