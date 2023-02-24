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1 час назад

Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP

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Первая ракетка России Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира серии ATP-250 в Дохе (Катар). Он уступил чежу Иржи Легечке, который взял верх в трёх сетах – 4:6, 6:4, 6:3.

Рублев покинет топ-5 рейтинга ATP
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обновлённом рейтинге ATP Андрей покинет топ-5, с него снимут более 400 очков. В live-рейтинге россиянин опустился на шестую позицию. В топ-5 дебютирует американец Тейлор Фритц.

Россиянин Даниил Медведев продолжает борьбу в Дохе, накануне он вышел в полуфинал. В случае победы на турнире теннисист поднимется на седьмое место.

В полуфинале Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, которого победил на прошлой неделе в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Тогда он стал триумфатором соревнований и взял первый титул в сезоне.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,
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