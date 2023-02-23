Медведев вышел в полуфинал турнира в Дохе

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дохе. Андрей Рублев не смог дойти до этой стадии.

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Соперником Медведева в четвертьфинале стал представитель Австралии Кристофер О'Коннелл. В первом сете россиянин заметно превосходил своего соперника, что в итоге привело к успеху - 6:2.

Во второй партии австралиец оказался чуть удачливее. Он смог сделать решающий брейк и сравнял счет в матче - 6:4.

В решающем сете при счете 5:5 Медведеву удалось выиграть два гейма подряд, и спустя час и 59 минут он отпраздновал победу - 7:5.

В полуфинале россиянин сыграет с победителя матча между испанцем Алехандро Давидович-Фокиной и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.