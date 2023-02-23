Кудерметова и Самсонова в паре прошли в полуфинал турнира в Дубае

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в паре уверенно вышли в полуфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ). Во четвертьфинале турнира они обыграли пару Лейла Фернандес (Канада)/ Бетани Маттек-Сэндс (США).

Кудерметова и Самсонова одержали победу со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. На счету Фернандес и Маттек-Сэндс три эйса, три двойные ошибки и два реализованного брейк-пойнта из семи. Кудерметова и Самсонова однажды подали навылет, избежали двойных ошибок, а также реализовали четыре брейк-пойнта из 11 возможных.