Рублев не добрался до полуфинала турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл чеху Иржи Легечке в четвертьфинальном матче турнира в Дохе.
Взяв первый сет, россиянин затем проиграл две последующих партии, встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Рублев выступал на турнире под первым номером посева.
Позднее в четверг еще один российский теннисист Даниил Медведев в своем матче ¼ финала встретится с австралийцем Кристофером О’Коннеллом.
ATP 250. Qatar ExxonMobil Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд — 1 377 025 долларов
Четвертьфинал
Иржи Легечка (Чехия) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 4:6, 6:4, 6:3