Рублев не добрался до полуфинала турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл чеху Иржи Легечке в четвертьфинальном матче турнира в Дохе.

Взяв первый сет, россиянин затем проиграл две последующих партии, встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Рублев выступал на турнире под первым номером посева.