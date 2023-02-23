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1 час назад

Рублев не добрался до полуфинала турнира в Дохе

Матч ТВ

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл чеху Иржи Легечке в четвертьфинальном матче турнира в Дохе.

Рублев не добрался до полуфинала турнира в Дохе
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Взяв первый сет, россиянин затем проиграл две последующих партии, встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Рублев выступал на турнире под первым номером посева.

Позднее в четверг еще один российский теннисист Даниил Медведев в своем матче ¼ финала встретится с австралийцем Кристофером О’Коннеллом.

ATP 250. Qatar ExxonMobil Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд — 1 377 025 долларов

Четвертьфинал

Иржи Легечка (Чехия) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 4:6, 6:4, 6:3

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Exxon Mobil,
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