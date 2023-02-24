«Он не лжец, но...» Титул Джоковича на АО с травмой не даёт покоя тренеру Алькараса

А что ещё говорят в теннисном мире о повреждении Новака?

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В конце января Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии. Сам по себе этот факт никакого удивления не вызывает. Джокович уже в десятый раз победил в Мельбурне, обновив свой же рекорд, и в 22-й раз — на турнирах «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с Рафаэлем Надалем. Да и вообще серб считался явным фаворитом, особенно после того, как Надаль, прошлогодний победитель, неожиданно вылетел во втором круге. Однако обстоятельства, сопутствовавшие титулу Новака, благоприятными никак не назовёшь.

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Речь о травме Джоковича. Ещё по ходу турнира выяснилось, что 35-летний теннисист — а с возрастом становится всё труднее и труднее залечивать повреждения — выступает не в стопроцентной физической форме. Уже после победы Новака миру стал известен характер травмы: медики диагностировали трёхсантиметровый разрыв подколенного сухожилия. Хуан-Карлос Ферреро, тренер второй ракетки мира Карлоса Алькараса, пустившего Джоковича на первое место в рейтинге, до сих пор в недоумении от того факта, что сербский спортсмен преодолел все сложности на пути к победе.

«Не скажу, что Джокович — лжец. А скажу лишь, что нахожу это трудным. Я считаю, что, если бы это было так, Джоковичу было бы тяжело двигаться так, как он двигался. Очевидно, если он в состоянии выдерживать жестокую боль — а это возможно, — то он молодец и заслужил победу», — приводит его слова Tennis Infinity.

Алькарас, к слову, пропустил Australian Open из-за травмы, полученной на предсезонке. Здоровьем 19-летнего спортсмена решили не рисковать. Что касается Ферреро, то это, если вдруг кто забыл, не просто тренер, а весьма успешный в прошлом игрок: чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года, бывшая первая ракетка мира, трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании. Согласитесь, такой специалист имеет право на своё мнение.

Сам же Джокович на этой неделе дал пресс-конференцию, на которой сообщил хорошую новость: от травмы удалось восстановиться.

«Повреждение вылечили. Я близок к стопроцентной готовности. Всё выглядит хорошо, и мы как команда приняли решение отправиться в Дубай. Я вылетаю туда завтра и сделаю всё возможное, чтобы как можно дальше пройти по сетке. На каждом турнире амбиции максимально высоки», — сказал Новак.

Что ещё говорили о травме Джоковича?

Крейг Тайли, директор Australian Open, уважительно высказывался в адрес серба, когда тот взял титул.

«Не думаю, что кто-то может усомниться в атлетизме Джоковича. У этого парня был надрыв подколенного сухожилия. Я видел снимки, врачи скажут вам правду. Было много предположений о том, правда ли он травмирован или нет. Трудно поверить, что он может делать то, что обычно не делают с такими травмами. Он смог справиться с этим чрезвычайно профессионально», — говорил он в эфире SEN Sportsday.

Тренер Джоковича, чемпион Уимблдона 2001 года Горан Иванишевич, и вовсе был приятно шокирован титулом подопечного.

«Должен согласиться с тем, что он сказал. Это определённо лучшая его победа. Не только в свете того, что было в прошлом году, после чего он вернулся. Я думал, что видел уже всё в 2021-м, когда он победил здесь с надрывом брюшной полости. Но эта победа просто невероятна», — сказал Иванишевич на пресс-конференции после победы Новака на Australian Open.

Однако были и отзывы в негативном ключе. Так, французский теннисист Энзо Куако, проигравший Джоковичу во втором круге AO, впоследствии усомнился, что Новак вообще был травмирован.

«Новак утверждал, что играл с травмой, серьёзной травмой. Когда спортсмены получают травмы в таких видах спорта, они часто не могут продолжать выступления. Когда Рафаэль Надаль травмирован, он не может бегать. Килиан Мбаппе, к примеру, выбыл на две недели. И это величайшие спортсмены, а не те, у кого нет доступа к первоклассной медицинской помощи. Поэтому сложно поверить, что только один человек в мире может продолжать выступления с травмой», — приводит его слова Daily Express.

Спровоцировала скандал и бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Арина Родионова.

«В общем, у меня трёхсантиметровый надрыв мышц задней поверхности бедра, я провела небольшое исследование… Завтра я должна быть в порядке», — написала Родионова в соцсетях, добавив эмодзи «смех до слёз» и «тс-с».

Позднее Арина пожаловалась на угрозы со стороны болельщиков Джоковича.

«Не знаю, почему я получаю угрозы смерти от фанатов Новака. Почему-то люди думают, что я пошутила насчёт травмы. Надрыв мышц задней поверхности бедра – это не шутка, люди попадают с ним в больницу и не могут ходить несколько дней, ребята. Как вам не стыдно превращать это в шутку. Некоторые могут выигрывать «Шлемы», но остальным приходится делать перерыв. Также я догадываюсь, что вы не сторонники вакцин, но уверена, что прививка против бешенства сотворит чудеса», — написала она.

Сам же Джокович ещё по ходу Australian Open рассказал, как относится к подобным разговорам.