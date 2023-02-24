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51 минуту назад

Самсонова и Кудерметова вышли в финал парного разряда турнира в Дубае

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Россиянки одолели украино-латвийский дуэт.

Самсонова и Кудерметова вышли в финал парного разряда турнира в Дубае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в финал парного разряда теннисного турнира в Дубае (ОАЭ).

Российский дуэт в полуфинальном матче соревнований обыграл украинку Людмилу Киченок и представительницу Латвии Елену Остапенко. Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась победой Кудерметовой и Самсоновой в двух сетах со счётом 7:5, 6:2.

Российская пара сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Соперницы россиянок сделали одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк из семи.

В финале турнира Кудерметова и Самсонова сыграют с теннисистками из Тайваня Хаоцин и Чан. Матч запланирован на субботу, 25 февраля.

Теннис,Людмила Самсонова,Вероника Кудерметова,Людмила Киченок,Елена Остапенко,
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